Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün yeni tarzı şaşkına çevirdi!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün yeni tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Based İstanbul dergisi için poz veren güzel oyuncu, bu fotoğraflardan bazılarını da instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun dergi çekimi için giydiği ve kendi tarzını da pek yansıtmayan bu pozdaki tayt için sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapıldı.

İşte, Neslihan Atagül'ün o paylaşımları;

Neslihan Atagül, Based İstanbul dergisi için farklı pozlar da verdi. Ancak ortaya konulan tarz takipçilerinin hoşuna gitmedi. Atagül’ün instagram’da ikinci sırada paylaştığı taytlı tarzı gibi diğer pozlara da eleştiriler vardı.