Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği herkesi şaşırttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri çeken oyuncunun Rus olan annesi merak edildi.

İşte Neslihan Atagül ve annesi..