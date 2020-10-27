27 Ekim 2020 Salı 00:22 | Son Güncelleme:
Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği şaşırttı
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği herkesi şaşırttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri çeken oyuncunun Rus olan annesi merak edildi.