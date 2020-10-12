Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül makyajsız haliyle beğenildi

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeniğ toplayan Neslihan Atagül'ün makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Atagül'ün makyajsız görüntüsü hayranlarının beğenisini kazandı.

İşte Neslihan Atagül makyajsız hali...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.