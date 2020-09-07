Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti!
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Atagül'ün çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Çocuk yaştan beri ekranlarda olan Neslihan Atagül'ün yıllar içindeki değişimi gören herkesi şaşırttı.
Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti. Çocuk yaştan beri ekranlarda dizi, reklam ve film gibi projelerde yer alan Atagül'ün eski fotoğraflarını görenler şaşırdı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'ün yıllar içindeki değişimi şok etti.
NESLİHAN ATAGÜL HAYRANLARINI ŞOKE ETTİ!
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.