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  • Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını haykırdı
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:24 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını haykırdı

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını haykırdı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinin setinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Oyuncu, Bodrum'daki çekimler sebebiyle eşi Kadir Doğulu'dan da uzakta. Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını adeta haykırdı.

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül bu sıralar Bodrum çekimlerinden dolayı eşi Kadir Doğulu'dan ayrı kaldı. Neslihan Atagül sosyal medyada yaptığı paylaşımla eşi Kadir Doğulu’ya adeta aşkını haykırdı.

İkilinin ayrı kaldığı bu dönemde Neslihan Atagül, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Eşinin isminin ilk harfini fotoğrafına yansıtan oyuncu, aşağıdaki paylaşımı ile aşkını bir kez daha haykırdı.

İşte o paylaşım;

<p>Editör:</p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya

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