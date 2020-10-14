  • $7,9138
  • 9,3132
  • 485.604
  • 1187.76
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'e sürpriz kutlama
14 Ekim 2020 Çarşamba 17:16 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'e sürpriz kutlama

Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'e sürpriz kutlama

Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si Engin Akyürek, iki gün önce 39 yaşına bastı. Akyürek'e hayranları sürpriz doğum günü yapınca büyük mutluluk yaşadı.

Engin Akyürek'in doğum günü, tüm dünyadaki hayranları tarafından aynı anda kutlandı. Arjantin’den İran’a, İspanya’dan Malezya’ya çok sayıdaki ülkeden hayranları ve sevenleri oyuncunun doğum gününü kutlamak için hareket geçti.

Akyürek’in hayranları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncunun doğum günü hediyesi olarak UNICEF’e bağışta bulundu. Bu yıl yapılan bağış, özellikle Covid-19 salgınından etkilenen çocukların yardım ve ihtiyaçları için kullanılacak.

DİZİ SETİNDE SÜRPRİZ KUTLAMA

UNICEF sertifikasını ‘Sefirin Kızı’ dizisinin Muğla’daki setinde teslim alan oyuncu, hem hayranlarından gelen hem de yapımın organize ettiği pastasını ekiple birlikte kesti. Sürpriz kutlama ve anlamlı hediye karşısında duygularını ifade eden Engin Akyürek, şunları söyledi:

"Sevgilerini ve desteklerini her zaman büyük bir mutlulukla hissettiğim bu kıymetli insanların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Doğum günümü kutlamak için her yıl bu denli anlamlı ve değerli kampanyalar yapıyor olmaları onların da ayrı ayrı her birinin ne kadar değerli olduklarının göstergesidir."

<p>Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirilmiş, 320 milyar metreküp do

Türkiye'nin bulduğu doğal gaz neyi değiştirecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Besinleri doğru saklama yöntemi nedir? Yıllarca bu hataları yaptık

Yüz yüze eğitime çarşamba günleri dezenfektan arası veriliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.