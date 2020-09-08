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  3. Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek, rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk mı yaşıyor?
08 Eylül 2020 Salı 12:43 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek, rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk mı yaşıyor?

Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek, rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk mı yaşıyor"

Sefirin Kızı'nda Sancar Efe'yi canlandıran oyuncu Engin Akyürek'in, aynı dizide eşi Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Sefirin Kızı dizisindeki Sancar Efe karakteri ile öne çıkan oyuncu Engin Akyürek gönlünü rol arkadaşı Tülin Yazkan'a kaptırdı. Adı daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı.

Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİNE SAHİP

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek'in adı, daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir’le anılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Tülin Yazkan ile ilişki yaşamaya başladı.

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