Sefirin Kızı'nın yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

Neredeyse tüm dünyaya yayılan gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık 'evde kalın' çağrısında bulundu, dizi setleri de bu çağrıya uyarak çekimlere ara verdi. Ara veren setlerden biri de Pazartesi günleri ekrana gelen 'Sefirin Kızı' dizisi oldu. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu‘nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla‘da devam ediyordu. Koronavirüs salgınının ciddi boyutlara ulaşması sebebiyle birçok dizi gibi Sefirin Kızı‘nın da çekimleri sona erdi. Bu hafta yayınlanan bölümünün dışında yeni bölümleri ile ekranlarda olmayacak olan dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

'SEFİRİN KIZI' YERİNE 'ANNE' YAYINLANACAK

Star TV, Sefirin Kızı dizisinin yerine 2016-2017 yıllarında ekranda olan Anne dizisini yayınlamaya başlayacak. Anne, 6 Nisan Pazartesi itibariyle her pazartesi Star TV ekranlarında olacak.

Cansu Dere’nin Zeynep Gümüş olarak ekranda yer aldığı, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş, Can Nergis, Ahsen Eroğlu, Meral Çetinkaya, Serhat Teoman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Anne dizisini artık her pazartesi akşamı Star TV’de izleyebilirsiniz.