Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in eski haline çok şaşıracaksınız

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Sancar karakteriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran ünlü oyuncu Engin Akyürek'in eski haline çok şaşıracaksınız.

İşte Engin Akyürek'in o fotoğrafları;

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.