Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si Engin Akyürek, rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk yaşamaya başladı!

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek'in adı, daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir’le anılmıştı. Hürriyet'in haberine göre; bir süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Tülin Yazkan ile ilişki yaşamaya başladı.

Çiftin ilişkisi, Taksim’de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.