Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın'ın yeni dizisi belli oldu

Neslihan Atagül ve engin Akyürek'in hayat verdiği Nare'yle Sancar'ın aşkının önüne geçen Gediz ve Sahra aşkını durdurabilmek için senaristler yeni çözümler aramaya başladı. Destansı aşkın bile önüne geçen ikilinin popülerliğini azaltmak için senaristler çareyi Deniz Işın'ı kadrodan çıkarmakta buldu. Sahra ve Gediz arasında aşk yaşanması izleyenler taraflıdan uzun zamandır bekleniyordu. Ekrana getirilen son bölümde ikilinin yakınlaşması heyecanlandırmıştı. Ancak Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın kadrodan ayrılı ve bu ayrılık sosyal medyada büyük ses getirdi.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Işın, Fox TV'de ekrana getirilecek başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin rol aldığı Yaş 19 dizisinde rol alacak.