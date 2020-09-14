Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün makyajsız hali şaşırttı

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'ün makyajsız görüntüsü hayranlarının beğenisini kazandı.

İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.