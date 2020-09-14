  • $7,4952
  • 8,9086
  • 471.69
  • 1109.27
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün makyajsız hali şaşırttı
14 Eylül 2020 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün makyajsız hali şaşırttı

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün makyajsız hali şaşırttı

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Atagül'ün sıfır makyaj pozları beğeni topladı.

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'ün makyajsız görüntüsü hayranlarının beğenisini kazandı.

İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

<p>Hava Kuvvetleri Komutanlığının gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve ka

MSB paylaştı! ASELPOD görüyor, TSK vuruyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

14 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Macerası bir hafta sürdü...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.