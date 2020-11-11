Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün izleyici ile başı dertte

Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında aşk rüzgarları estiren Sefirin Kızı son bölümü ile ekrana geldi ve yine sosyal medyanın en çok konuştuğu ve yorum yaptığı dizilerden biri oldu. Fakat bu kez izleyici senaryo dışında başka bir şeye oldukça takıldı.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül yer alıyor.

Son bölümlerde özellikle Nare ile Sancar'ın yakınlaştığı aşk kokan sahneler izleyiciyi mest ederken seyircinin son haftalarda takıldığı ve yetti artık dediği bir karakter var; Nare...

Genç oyuncu Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare'nin her bölümde, neredeyse her kıyafetin altına çizme giymesi izleyicinin gözüne batmaya başladı. Özellikle 27. bölümde plajda bile çizmeyle dolaşması sosyal medyayı salladı.

Yaz ortasında, sıcaklığın 38 dereceyi gördüğü aylarda bile çizme ile dolaşan Nare'ye sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Yeter artık çıkart şu çizmeyi diyen seyirci tepkisini ortaya koydu.