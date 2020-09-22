Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'e yeni proje teklifi

Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, dizideki başarılı performansı ile büyük beğeni topluyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri çeken Neslihan Atagül’e yeni proje teklifi götürüldü.

Kanserle mücadelenin sembolü olan, geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. 'Demir Kadın Neslican' filminin hazırlık süreci başladı. Kanseri dördüncü kez nüksettiğinde "Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim" diyen Tay, tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti.

Çekimleri Tay'ın doğum günü olan 14 Mart'ta başlayacak olan filmde birçok ünlü de konuk oyuncu olarak yer alacak. Film için Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül'e teklif götürüldü.

Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın üstleneceği filmin adı “Demir Kadın Neslican” olacak.