21 Eylül 2020 Pazartesi 22:24 | Son Güncelleme:
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'e teklif götürüldü! Neslican Tay'ın hayatı film oluyor
Üç kez kanseri yenen ve dördüncü seferinde hayatını kaybeden kanserle mücadelenin sembolü olan ‘Demir Kadın' Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül'e teklif götürüldü.
Yapımını, Ceylan Yapım, K.A Yapım, Cns Production’in yapımcılığını ise Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı filmin çekimleri Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.