Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'e teklif götürüldü! Neslican Tay'ın hayatı film oluyor

Yapımını, Ceylan Yapım, K.A Yapım, Cns Production’in yapımcılığını ise Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı filmin çekimleri Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.

