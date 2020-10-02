Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den pembe topla hava atışı!

Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Spor Kulübü’nün meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü ismi Neslihan Atagül oldu. Projenin yedinci yılında özel bir buluşma gerçekleşti. Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışı için Neslihan Atagül Doğulu, NBA’de oynayan Cedi Osman ve Anadolu Efes Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay ile bir araya geldi.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR



Sembolik hava atışını yapan Doğulu, “Meme kanseri gerçeği tüm ciddiyetiyle hayatımızda olmaya devam ederken bu hastalığa karşı kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yine yeniden yüksek sesle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz” dedi.

YEDİNCİ YILDA ÖZEL BİR BULUŞMA



Neslihan Atagül, Cedi Osman ve Doğuş Balbay arasında pembe topla hava atışı yaparak farkındalık yarattı.