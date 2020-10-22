22 Ekim 2020 Perşembe 21:00 | Son Güncelleme:
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül açıkladı: İsmim üzerinden algı yaratıldı
Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.
Neslihan Atagül’e kendisine gelen demir kadın lakaplı Neslican Tay’ın hayatının anlatılacağı sinema filmi teklifi soruldu. “İçime sinmeyen bir şeyler vardı” diyen Atagül, “Profesyonel bir şekilde bu işte kendimi iyi hissetmeyeceğimi onlara söylemiştim ama buna rağmen algı yaratılmaya çalışıldı” dedi.