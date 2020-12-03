Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan makyajsız güzelliğiyle büyüledi

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

MAKYAJSIZ POZLARI OLAY OLDU

Geçtiğimiz aylarda dizinin başrolü Engin Akyürek ile aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen 29 yaşındaki Tülin Yazkan, hayranlarını şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Sıfır makyaj pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Yazkan, binlerce beğeni aldı.

Tülin Yazkan, takipçileriyle makyajsız pozlarını sık sık paylaşıyor. Engin Akyürek'le adı anılan Yazkan, doğal pozlarıyla sevenlerini etkilemeyi başarıyor...

TÜLİN YAZKAN KİMDİR?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan daha sonra, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

Tülin Yazkan’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Menekşe) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Merve’nin gençliği) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (İnci) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)