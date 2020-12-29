Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Ece Yazkan diziden ayrıldı mı?

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisi ekrana getirilen 34. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin hayranlarını üzen bir haber gelirken en dikkat çeken karakterlerden biri diziden ayrıldı. Sefirin Kızı 34. bölümde Menekşe tutuklanır. Bunun üzerine Sefirin Kızı Menekşe diziden çıktı mı? Sefirin Kızı Menekşe diziden neden ayrıldı? Tülin Ece Yazkan Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı? soruları sonunda yanıt buldu.



Sefirin Kızı dizisi kadrosundan bir oyuncunun ayrıldığı duyurulmuştu. Diziden ayrılan kğiişnin Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Ece Yazkan olduğu öğrenildi.

TÜLİN YAZKAN KİMDİR, NERELİ?

Telin Yazkan, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Oyuculuk Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu Tülin Yazkan ilk oyunculuk deneyimini Yılanların Öcü isimli dizi ile gerçekleştirdikten sonra Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası isimli dizilerde rol almıştır. En son rol aldığı Kırlangıç Fırtınası dizisinde İnci karakterini canlandırmıştır. Tülin Yazkan Star TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe Efeoğlu’nu canlandırıyor.

Star TV'nin en sevilen dizilerinden olan Sefirin Kızı 34. bölümü ile ekrana getirildi. Sefirin Kızı dizisinde rol alan Tülin Ece Yazkan'ın hayat verdiği Menekşe karakteri tutuklanmıştı. Menekşe karakterinin tutuklanması üzerine dizinin hayranları Tülin Ece Yazkan diziden ayrıldı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Tülin Ece Yazkan Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? yanıtı haberimizde...