Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi kendisinden daha ünlüymüş!

Kısa sürede fenomen haline gelen 'Sefirin Kızı' dizisi beğeni toplamaya devam ediyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, genç oyuncu kadrosu ile de sosyal medyanın gündeminde...

KAVRUK ÖMER'İN EŞİ ŞAŞIRTTI!

Kavruk Ömer karakteri ile Edip Tepeli de bu isimlerden. Oyunculuk kariyerine "Kurt Seyit ve Şura" dizisi ile başlayan Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu. 31 yaşındaki oyuncunun, çok ünlü bir yıldızla evli olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YILDIZIYLA EVLİ

Tepeli'nin gerçek hayattaki eşi de tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem Çocuklar Duymasın'ın çocuk oyuncularından olan Ayşecan Tatari ile evli olan Edip Tepeli herkesi şaşırttı. Değişimi ile dikkat çeken Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli 2017 yılında hayatlarını birleştirdi.