Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Evliliklerini gözden uzakla mutlu bir şekilde sürdüren çift, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapandı. Salgın nedeniyle berberler kapalı olunca kişisel bakımından ödün vermek istemeyen Edip Tepeli, eşinden yardım istedi.

ŞAŞIRTAN İMAJ!

Tepeli, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Genç oyuncu fotoğrafın altına "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" notunu düştü. Tepeli'nin yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi.