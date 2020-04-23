Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli baba oluyor! Ayçecan Tatari müjdeyi patlattı
Biri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, diğeri Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli... 2017 yılında New York'ta dünyaevine giren ünlü çiftten müjdeli haber geldi!
Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari, 3 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Bir süredir eşi Edip Tepeli ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, bebek beklediğini sosyal medya hesabından duyurdu.
12 haftalık hamile olduğunu belirten Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı. Tepeli ise "Çocuğundan öptüm seni" notuyla aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İkilinin fotoğrafına tebrik mesajı yağdı.