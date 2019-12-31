Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun inanılmaz değişimi! Meğer 64 kilo vermiş

Star TV'de bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Sefirin Kızı dizisinde Gediz rolüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Uraz Kaygularoğlu'nun eskiden 140 kilo olduğu haberleri yeniden gün yüzüne çıktı. Kaygılaroğlu'nun eski hallerini merak eden izleyiciler, gördükleri fotoğraflar karşısında şaşırıp kaldı.

Oyunculuk kariyerine 'Es Es, Pis Yedili, Ege'nin Hamsisi, Baba Candır' gibi dizilerle başlayan Uraz Kaygılaroğlu, yıllar içerisinde verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Yetenekli oyuncu, daha önce katıldığı canlı yayında 140 kilodan 76 kiloya kadar düştüğünü itiraf etmişti.

"ANNEM 'ÖLECEKSİN' DİYORDU'

Sefirin Kızı projesiyle izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Uran Kaygılaroğlu kilo verme süreciyle ilgili olarak, "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı."

"O LAF ÇOK AĞIRIMA GİTTİ"

Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'eğil de göbeğine bak' dedi. O laf benim çok ağırıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."