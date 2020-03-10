Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı

Star Tv’nin başarılı dizisi Sefirin Kızı, her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Nare ve Sancar'ın aşkını ele alan dizi, aldığı reytinglerle de başarısını gösteriyor. Son olarak Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

'NE GÜLÜYORSUN?'

Setten paylaştığı kareye Kaygılaroğlu, "Ne gülüyosun abi ciddi bişi anlatıyorum..." notunu düştü. İkilinin bu karesine takipçilerinden beğeni yağdı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.