Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı

Yasemin DÖNGEL

Kısa süre önce Star TV'de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Sefirin Kızı dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde yer alan Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu, performanslarıyla adlarından söz ettiriyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Son olarak dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, aynı dizideki rol arkadaşı Neslihan Atagül'le fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu paylaşımına "Mrs.Talent" notunu düştü ve 'Sefirin Kızı' etiketini ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.