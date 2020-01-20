Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9077
  • 6,5519
  • 295.853
  • 122714
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı

Star TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, aynı dizideki rol arkadaşı Neslihan Atagül'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Yasemin DÖNGEL

Kısa süre önce Star TV'de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Sefirin Kızı dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde yer alan Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu, performanslarıyla adlarından söz ettiriyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Son olarak dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, aynı dizideki rol arkadaşı Neslihan Atagül'le fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu paylaşımına "Mrs.Talent" notunu düştü ve 'Sefirin Kızı' etiketini ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.


Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı
Serenay ve Cem hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
O paylaşım barışı ortaya çıkardı!
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Kavganın fitilini ateşledi: Istakozu benden öğrendi!
<p>Dondurucu soğukların yaşandığı bölgede, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterli yağışın olmaması du

Baraj Suları Çekilince Görünen Eski Köy, Fotoğrafçıların İlgi Odağı Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

SUV sardı dört bir yanımızı Peugeot 2008 sürüş izlemini

Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler