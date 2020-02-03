Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali

Sefirin Kızı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yayınlandığı gün oyuncular ile ilgili aramalar da hız kazanıyor. Dizide "Gediz" karakterini tutan hayranlar Gediz'e can veren Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili de araştırma yapıyor. İzleyiciler "Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili merak edilenler ve herkesi şaşkına çeviren Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali haberimizde yer alıyor..

SEFİRİN KIZI'NIN GEDİZ'İ URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 doğumlu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aslen Balıkesirli. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

2011 yapımı "Pis Yedili" dizisinde oynadığı Can rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır.

2014 yılında Melis İşiten ile dünya evine girmiş, evliliklerinden iki sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada dünyaya gelmiştir. Sevilen çift 2019 yılında yaz aylarında boşandı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

FİLMLERİ

Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Ejder Kapanı

Nerde Kalmıştık (kısa film)

Mezuniyet (2009)

DİZİLERİ

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)

Güldür Güldür (konuk)

Baba Candır (2015) - Haluk ve Hamza

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2012-2013) - Canburger

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)

Arka Sokaklar

Es Es (2008) - (Fethi)

Milyonda Bir (2008) - Berke

SUNUCULUKLARI

Sunucu

Sıra sende Türkiye

Kuyruk (2016) (sunucu)

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ESKİ HALİ



Uraz Kaygılarolu nasıl kilo verdiğini şu şekilde anlatıyor: "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.

Uraz Kaygılaroğlunun diyet macerası 2 sene sürmüş. 140 kilodan 76 kiloya düşen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo vermiş. Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı."