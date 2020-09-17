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  • Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten Engin Akyürek'e övgü dolu sözler!
17 Eylül 2020 Perşembe 11:24 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten Engin Akyürek'e övgü dolu sözler!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten Engin Akyürek'e övgü dolu sözler!

'Sefirin Kızı' dizisinde 'Elvan' karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Alp, sorulara samimi şekilde yanıt verdi.

Sefirin Kızı dizisiyle hayranlarının gönlüne taht kuran oyuncu Hivda Zizan Alp, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Alp, "Aşık mısın?" sorusuna "Çok" yanıtını vererek ilişkisini ilan etti.

"ENGİN TANIDIĞIM EN AHLAKLI OYUNCULARDAN BİRİ"

Öte yandan Hivda Zizan Alp, "Engin Akyürek ile çalışmak nasıl bir his?" sorusuna "Engin tanıdığım en ahlaklı ve en çalışkan oyunculardan biri. Onunla çalıştığım, abi-kardeşlik hissini onunla televizyona aktarabildiğim için çok şanslıyım." yanıtını verdi.

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