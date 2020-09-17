Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten Engin Akyürek'e övgü dolu sözler!

Sefirin Kızı dizisiyle hayranlarının gönlüne taht kuran oyuncu Hivda Zizan Alp, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Alp, "Aşık mısın?" sorusuna "Çok" yanıtını vererek ilişkisini ilan etti.

"ENGİN TANIDIĞIM EN AHLAKLI OYUNCULARDAN BİRİ"

Öte yandan Hivda Zizan Alp, "Engin Akyürek ile çalışmak nasıl bir his?" sorusuna "Engin tanıdığım en ahlaklı ve en çalışkan oyunculardan biri. Onunla çalıştığım, abi-kardeşlik hissini onunla televizyona aktarabildiğim için çok şanslıyım." yanıtını verdi.