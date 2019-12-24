Sefirin Kızı'nın Çukur'u tahtından etmesine ramak kaldı!

Ekranlarının aranan yüzlerinden Engin Akyürek ve Neslihan Atagül‘ün başrolünü paylaştığı Sefirin Kızı dizisi uzun zamandır merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan ve bekaret sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturan dizi, ilk bölüm reytinglerinde Çukur ve Yasak Elma‘nın gerisinde kalmıştı.

SEFİRİN KIZI, ÇUKUR'UN ZİRVEDEKİ YERİNİ SARSTI

3 sezondur ekranlarda olan Çukur ve Yasak Elma‘ya karşı Star TV‘nin pazartesi yayınlamaya başladığı Sefirin Kızı ilk bölümünde aldığı reyting oranları ile ilerleyen haftalarda rakiplerini zorlayacağının sinyallerini veriyordu. Sefirin Kızı yayınlanan ikinci bölümü ile reyting listelerinde zirvenin ortağı oldu. Çukur‘un hemen ardında yer alan dizi, reyting oranları ile fenomen dizi Çukur'un kıl payı gerisinde kaldı.