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  3. 'Sefirin Kızı'nı kalbine kazıdı! Kadir Doğulu'dan dikkat çeken Neslihan Atagül hamlesi

'Sefirin Kızı'nı kalbine kazıdı! Kadir Doğulu'dan dikkat çeken Neslihan Atagül hamlesi

'Sefirin Kızı'nı kalbine kazıdı! Kadir Doğulu'dan dikkat çeken Neslihan Atagül hamlesi

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun paylaşımındaki romantik bir hamlede bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

2016 yılında evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Şimdilerde Atagül'ün Sefirin Kızı dizisinin Muğla'daki çekimleri yüzünden ayrı düşen ikiliden Doğulu, eşiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ancak gönderideki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yakışıklı oyuncu, "Neslihan Atagül" ismini tam kalbine etiketledi. Bu paylaşıma 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum geldi.

DAHA ÖNCE DE GÖZ BEBEĞİNE ETİKETLEMİŞTİ

Kadir Doğulu, daha öncelerde paylaştığı bir fotoğrafta da eşini, kendi göz bebeğine etiketlemişti.


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