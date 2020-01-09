Sefirin Kızı'ndan dünya çapında başarı! En çok konuşulan tek Türk oldu

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda Nare ve Sancar’ın tutku dolu aşkları her hafta izleyiciyi ekrana kitlerken, sosyal medyanın da gözdesi oldu.

TEK TÜRK YAPIMI

Sefirin Kızı sosyal medyadaki paylaşımlarla dünyanın en çok konuşulanları Aralık listesinde (Social Wit List December) 3. olarak ilk üçteki tek Türk yapımı oldu.