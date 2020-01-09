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  3. Sefirin Kızı'ndan dünya çapında başarı! En çok konuşulan tek Türk oldu

Sefirin Kızı'ndan dünya çapında başarı! En çok konuşulan tek Türk oldu

Sefirin Kızı'ndan dünya çapında başarı! En çok konuşulan tek Türk oldu

Yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve kısa sürede fenomen olan Sefirin Kızı dizisi büyük bir başarı elde etti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, dünya listesine girmeyi başardı ve Aralık ayının en çok konuşulan 3. dizisi oldu.

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda Nare ve Sancar’ın tutku dolu aşkları her hafta izleyiciyi ekrana kitlerken, sosyal medyanın da gözdesi oldu.

TEK TÜRK YAPIMI

Sefirin Kızı sosyal medyadaki paylaşımlarla dünyanın en çok konuşulanları Aralık listesinde (Social Wit List December) 3. olarak ilk üçteki tek Türk yapımı oldu.


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