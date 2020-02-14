Sefirin Kızı'nda Uraz Kaygılaroğlu, Engin Akyürek'ten başrolü kaptı

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

URAZ, ENGİN’DEN BAŞROLÜ KAPTI

‘Sefirin Kızı’ dizisi de son günlerin yükselenleri arasında…

İlk zamanlar reytingleri iyi olmasa da, dizi zamanla izleyiciyi ekrana çekmeyi başardı.

Dizide Neslihan Atagül ile Engin Akyürek başrolleri paylaşıyor.

Aman gelin görün ki: yapımın yardımcı erkek oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, Engin’i geride bıraktı.

Dizinin öne çıkan karakteri oldu.

Hatta başrole yükseldi diyebiliriz.

Akyürek’in başarısını, oyunculuğunu v.s tartışmayacağım.

O zaten bugüne kadar oynadığı rollerle başarısını ispat etti.

Herkesin gönlünde yerini buldu.

Esas sürpriz Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Öyle bir hayran grubu oluştu ki dizi neredeyse onun için izlenir hale geldi.

Uraz bile şaşırmıştır bu duruma eminim.

Anlayacağınız dizinin başrolü Engin Akyürek ama şu an Uraz başrole ortak oldu.

Başarısı Akyürek gibi uzun soluklu olur mu onu da zaman gösterecek?

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