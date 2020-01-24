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  3. Sefirin Kızı'nda sürpriz gelişme! Melis Birkan ve Aras Aydın kadroya dahil oldu

Sefirin Kızı'nda sürpriz gelişme! Melis Birkan ve Aras Aydın kadroya dahil oldu

Sefirin Kızı'nda sürpriz gelişme! Melis Birkan ve Aras Aydın kadroya dahil oldu

Kısa sürede fenomen haline gelen Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'na sürpriz isimler katıldı. Melis Birkan ve Aras Aydın'ın konuk oyuncu olarak diziye dahil olduğu öğrenildi.

Sefirin Kızı'nın 27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Melis Birkan ve Aras Aydın birlikte yer alacak. Birkan baş komiser Canan, başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak izleyici ile buluşacaklar. Mali Şube'nin gözbebeği iki polis; başarılı ve göz açtırmayan çapraz sorgu teknikleriyle tanınıyorlar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare’nin babası Güven’in ihbarı ile polislerin gözaltına aldığı Sancar ve Gediz’in başları büyük belada. Peki bu durum Nare ve Sancar’ı nasıl etkileyecek? Sağdıçlar için bir çıkış yolu var mı? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 27 Ocak Pazartesi akşamı Star’da.


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