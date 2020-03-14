Sefirin Kızı'nda ortalık karıştı! Saç saça baş başa kavga çıktı

Sefirin Kızı dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her geçen gün taşların yerine yavaş yavaş oturmaya başladığı Sefirin Kızı'nın 12. son bölümünde; Gözünü hırs ve intikam bürüyen Akın, Nare’nin çevresindeki kişileri hedefine koyarak yeni bir tuzağın içerisine doğru sürüklemesi sahne oldu. Kendisine şimdiki kurbanı olarak Zehra’yı olarak seçen Akın, insanların hassas noktasından faydalanarak adım adım planını gerçekleştirmeye koyulurken hiç hesaba katmadığı bir olay kendisini beklemektedir. Kendisine doğru yaklaşmakta olan tehlikenin geç de olsa farkına varan Zehra, Akın'ın kirli oyunun bir parçası olmaktan son anda kurtulurken, uzun bir zamandır içini kemirip duran soru işaretleri ve belirsizliklerden sıyrılmayı başaran Akın ile Nare arasında yürek burkan bir yüzleşmenin meydana gelmesinin beraberinde Sefirin Kızı 13.bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SEFİRİN KIZI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

13. bölümüm 2. tanıtımı seyircilerle paylaşılırken, Sancar Efe'nin "Sevdalı adam, sevdalı adamı gözünden anlar…" sözleri dikkat çekti. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Menekşe'nin Nare'nin saçına, bunu göre Elvan'ın da Menekşe'nin saçına yapışması oldu. İşte 13. bölümde yaşanacaklar...

SEFİRİN KIZI 13.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül Doğulu, Erdal Küçükkömürcü, Erhan Alpay, Esra Kızıldoğan Doğukan Polat, Cemre Öktem, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Edip Tepeli, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya ve Beren Gençalp gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı 13.bölümüyle 16 Mart Pazartesi tarihinde saat 20:00'da Star TV ekranlarında sürprizlerle dolu yeni bölümüyle izleyici kitlesini ağırlamaya hazırlanıyor.