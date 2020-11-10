Sefirin Kızı'nda izleyici ve senaristler karşı karşıya! Uraz Kaygılaroğlu ise suya sabuna dokunmuyor

Uraz Kaygılaroğlu, Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı’nda sular durulmuyor. Pazartesi akşamları Star Tv’de yayınlanan dizide Gediz ile Sancar arasındaki gerilim her geçen bölüm biraz daha artıyor. Ekran başındakilerin sevdiği bir karakter olan Gediz son zamanlarda senaristler tarafından kötü gösteriliyor.



Dizinin önceki bölümünde Gediz’in Sancar’ı “Akın’ı öldürüp gömdü” diyerek ihbar etmesi, dizinin takipçilerini kızdırdı. Her ne kadar senaristle böyle bir hamlede bulunsa da izleyiciler aynı düşünceyi taşımıyor. Dizinin hayranları Gediz’in vicdanlı bir insan olduğunu ve bu noktaya gelemeyeceği görüşünü taşıyor.

Gediz ile Nare aşkını yaşatmayan, Gediz’i bir anda ortada bırakan, sonra bu karakterin ruhuna uygun olmayan kötülüklere sürükleyen senaryo izleyiciyi bir hayli sinirlendiriyor.

Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ise tüm bu kavgalardan uzak kızı ile geçirdiği güzel vakti sosyal medya hesabından paylaşıyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun sosyal medyada kızı Ada ile birlikte paylaşımlarına hayranları binlerce beğeni ve yorum yapıyor.

İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı...