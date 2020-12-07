Sefirin Kızı'nda işler iyice çığırından çıktı: Yumruklar havada uçuştu!

Pazartesi akşamlarının başarılı yapımı Sefirin Kızı’nda sular durulmuyor. Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uras Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizide Sancar ve Gediz’in kavgaları bitmek bilmiyor. Dizinin izleyicileri senaryonun Sancar’ın imajını düzeltmek için Gediz’in üzerinin çizildiğini ve gözden çıkarıldığını düşünüyor ve ağır eleştirilerde bulunuyor.



Dizinin 7 Aralık Salı akşamı yayınlanan 31. bölümünde Nare, Sancar’ın evlilik teklifini reddediyor. İkilinin evliliğine bir nevi Gediz engel oluyor. Sancar ve Gediz’in karşı karşıya geldiği sahnede yumruklar havada uçuşurken Sancar’ın annesi bu duruma daha fazla dayanamıyor ve bayılıyor. Nare ise Gediz’e: “Bu saatten sonra Sancar’ın ayağına taş değse senden bilirim. Sancar Efe batarsa, Gediz Ağa da batar” diyerek ona göz dağı veriyor.

İzleyiciler Gediz’in kötü birine dönüşmesini “Son haftalara kadar anlatılan vicdanlı adam gitti, yerine intikamcı, gaddar ve kavgacı birisi geldi” şeklinde yorumluyor. Nare ve Sancar’ın arasına girmeye çalıştıkça da Gediz’in imajı yerlerde sürünmeye devam ediyor.

Nare, Sancar ile evlenmek istemiyor. Aslında bunun sebebi de Gediz gibi duruyor. Çünkü evlenirler ise Gediz’in daha da kötü bir noktaya gidebileceğini düşünüyor. Birçok dizi hayranı, senaristlerin Gediz karakterini toparlayacağını ve hikayede daha farklı bir konuma doğru sürükleneceğini düşünüyor fakat şimdilik pek de öyle olmayacak gibi duruyor.