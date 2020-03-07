Sefirin Kızı'na kısa bir mola! Neslihan Atagül soluğu eşi Kadir Doğulu'nun yanında aldı
Sefirin Kızı dizisinin çekimleri nedeniyle Muğla'da bulunan Neslihan Atagül, önceki akşam kendisi gibi yoğun tempoda çalışan oyuncu eşi Kadir Doğulu ile İstanbul'da bir araya geldi.
Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu'yla bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, yoğun geçen projelerinden fırsat bulup birlikte vakit geçirdiler. Rol aldığı 'Sefirin Kızı' adlı diziyle şehir dışında çalışmak zorunda kalan Neslihan Atagül, izin gününde soluğu eşinin yanında aldı. Ekibin çekildikleri kareler sosyal medyada paylaşıldı.