Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Sefirin Kızı'nın yeni sezon tarihi açıklandı. Dizi hayranlarının heyecanlanla belklediği yeni fragman da izleyicilerin beğenisine sunuldu. 22 Haziran Pazartesi günü yayınlanan 17. bölümüyle sezon finali yapan Sefirin Kızı'nda Sancar, Nare ve Gediz arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sefizin Kızı, yeni sezona 18. yeni bölümü ile 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA





SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 22 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine veda etmişti. Dizinin 17. bölümünde Nare ve Sancar tüm kavgalarını kenara bırakıyor ve çocukları Melek’in peşine düşüyor. Kaza yapan Kavruk bulunurken, Melek’ten hiçbir ize rastlanmıyor. Melek kaybolduğu için velayet davası da erteleniyor.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?