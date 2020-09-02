Sefirin Kızı yeni sezon 2. fragmanı: Sancar ve Gediz arasında savaş başlıyor! Nare vuruluyor mu?

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanında 'Sağdıçlık devri kapansın, hasımlık devri başlasın!' sözleri Sancar ve Gediz arasındaki savaşın başlayacağını belirtiyor. Fragmanda 'Savaş başlasın o zaman!' diyerek meydan okuyan Nare'nin her ne olursa olsun asla pes etmeyeceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte olayların gidişatını etkileyerek bambaşka bir noktaya sürükleyecek.

Sefirin Kızı 2. sezon fragmanında; Nare'nin Sancar ile aynı çatı altında kalmaya başladığını öğrenen Gediz, sevdiği kadının bir kez daha yara almasından endişe duyduğu için sinirden küplere binerek Sancar'dan hesap sorması izleyicileri heyecanlandıracak.

Tüm bu olayların arasında artık içindeki sesleri daha fazla susturamayan ve ne yaparsa yapsın duygularına söz geçiremeyen Gediz'in Nare'yi karşısına alıp sevdiğini itiraf etmesi üzerine aralarındaki ilişkinin hangi noktaya geleceği konusu merak uyandırırken, Nare'nin kurşunlarının hedefi haline gelerek yere yığılması heyecan ve gerilim düzeyini oldukça artıracak.





SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN?



Sefirin Kızı dizisi 7 Eylül Pazartesi Star'da ekranlarda olacak. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk görüntüler büyük ilgi uyandırdı.

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yeni bölüm tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Yeni bölümlerde yaşanacaklara ait verilen ipuçları da dizinin takipçileri arasında heyecan yarattı.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.