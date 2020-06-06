Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli oldu! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman başlıyor?

Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce dizi hayranı tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşmenin başlaması ile dizi setleri de yeniden start verdi. En son 30 Mart 2020 tarihinde 15. bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın yeni bölüm tarihi de belli oldu. İşte heyecanla beklenen o tarih...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı, yeni bölümü ile 15 Haziran 2020 Pazartesi günü ekranlarda olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.