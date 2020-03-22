Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı bu hafta var mı? İşte 22 Mart Star TV yayın akışı!

Sefirin Kızı hayranları dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyor. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Geçen hafta yayınlanan 13. Bölümde heyecan doruk noktasındaydı. Yeni bölümde ise izleyiciyi neler beklediğini haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 14. Bölümüyle 23 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olaylar yaşanacak. 14. Bölüm özeti şu şekilde;

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi. Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır.

22 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45- STAR HABER

20.00- ÇİN SEDDİ ‘TV SİNEMA’

23.45- ÇEMBER ‘TV SİNEMA’)

01.45- GÜVERCİN ‘YERLİ DİZİ’ (TKR)