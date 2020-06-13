Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 16. bölüm 2. fragman yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 16. yeni bölüme son iki gün kala yeni bölümün 2. fragmanı da izleyici ile buluşacak. 16. bölüm fragmanı ile dizi hayranlarını ekrana kitleyen Sefirin Kızı'nda Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar veriyor. Nare, Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der...

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SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI 2. FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sefirin Kızı 16. bölüm 2. fragmanı henüz yayımlandı. Yeni fragman bugün Star Tv'de ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba adayı olması ile artık ne Nare ne de Melek'e bu memlekette yer yoktur. Nare, Elvan’a ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ diyerek Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder.

Sancar'ın sadıcı Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar, Menekşe'nin hamilelik haberini öğrendiğinde kahrolur. Bu haberi Nare'ye kendisi vermek ister. Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Nare, Sancar'a "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Bir tek sebep. Ama sen kovduğun karını hamile bırakıyorsun. Benim kızıma yeni baba olduğun gün, başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benüm tahammülüm çok. Ama bu kadar da çok değil be Sancar" der. Sancar ise "O ne demek?" der.

Nare, "Yaptığı hiçbir şeyin sonunu düşünmeyen öfkeli bir çocuğa, daha fazla eyvallahım yok demek." der.

Elinden tutup kapıya getirdiği Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma nasuh tövbesi olsun mu, olsun" der ve kapatı kapatır.