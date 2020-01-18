Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayında!
Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Merakla beklenen Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanları izleyici ile buluştu. Sancar ile Nare isimli iki gencin aşkını konu edinen dizinin yayınlanan son fragmanında, Nare'nin Sancar'ın kollarına atıldığı sahne sosyal medyada gündeme oturdu. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? merak ediliyor. İşte yanıtı..
Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. BaşrolleriniEngin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisi kısa zamanda büyük ilgi gördü. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 5. bölüm fragman yayınlanır yayınlanmaz Twitter'da TT listesine girmeyi başardı. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? merak ediliyor. İşte yanıtı..
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SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı Pazartesi günleri yayınlanıyor. Dizi 5. bölüm ile 20 Ocak^'ta ekranlara gelecek.
SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.
Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.
Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...
Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp