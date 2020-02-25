Sefirin Kızı ve Çukur arasında rekabet kızıştı! Çukur tahtını geri aldı

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek‘in başrol oynadığı Sefirin Kızı, kısa sürede 3 sezondur pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’u tahtından etmişti. Son 5 haftadır reyting listelerinde hem total hem AB grubunda birinciliği kimseye bırakmayan Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan son bölümü ile zirveyi Çukur‘a geri verdi.

ÇUKUR'DA BÜYÜK SÜRPRİZLER

Sosyal medyada da çok konuşulan bir bölümle ekranlarda olan Çukur‘da büyük sürprizler yaşandı. Bu durum reytinglere de yansıdı. Çukur total grubunda zirvenin sahibi olurken AB grubunda Sefirin Kızı ve Yasak Elma‘dan sonra en çok izlenen üçüncü dizi oldu. Total grubunda eski konumuna yerleşmeyi başara Çukur’da Aras Bulut İynemli‘nin canlandırdığı Yamaç karakteri Nejat İşler‘in oynadığı Çağatay karakterine boyun eğdi.