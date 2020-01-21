Sefirin Kızı sonunda Çukur'u tahtından etti, zirvenin sahibi oldu!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı dizisi reytinglere damga vurdu. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi tüm kategorilerde birinci olarak zirveye oturdu.

Dizi Total'de 1. sırada 12,77, ABC1'de 24,91 ve AB'de 10,39 reyting aldı. 5. bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı, #SadıçlıkTamam hashtag’i ile sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi oldu. Ayrıca dizinin başrollerinden Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu, Twitter'da TT olarak en çok konuşulan isimler olmayı başardı.