Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9244
  • 6,5709
  • 296.219
  • 122160
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sefirin Kızı sonunda Çukur'u tahtından etti, zirvenin sahibi oldu!

Sefirin Kızı sonunda Çukur'u tahtından etti, zirvenin sahibi oldu!

Sefirin Kızı sonunda Çukur'u tahtından etti, zirvenin sahibi oldu!

Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u solladı ve tüm kategorilerde birinci olarak zirveye yerleşti.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı dizisi reytinglere damga vurdu. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi tüm kategorilerde birinci olarak zirveye oturdu.

Dizi Total'de 1. sırada 12,77, ABC1'de 24,91 ve AB'de 10,39 reyting aldı. 5. bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı, #SadıçlıkTamam hashtag’i ile  sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi oldu. Ayrıca dizinin başrollerinden Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu, Twitter'da TT olarak en çok konuşulan isimler olmayı başardı.


Sefirin Kızı Çukur'u solladı!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Bülent Ersoy'dan Banu Alkan'a jet yanıt!
Düğün paylaşımı ortalığı karıştırmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Karan yok, Fahriye var
<p>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</p> <p>Dünya piyasalarında SUV araçların hızlı yüksel

Peugeot 2008 Sürüş İzlenimi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Otomobil fiyatına güvercin

Kestanenin az bilinen faydaları