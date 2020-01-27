Sefirin Kızı oyuncularından baş komiser Canan kimdir? Melis Birkan kaç yaşında?

“Melis Birkan kimdir?” sorusu merak ediliyor. Sefirin Kızı oyuncuları arasına yeni bir isim katılıyor. Melis Birkan Star TV’nin sevilen dizisinde baş komiser Canan karakterine hayat verecek. Barda, Ulak, Issız Adam, Adını Sen Koy, Söz gibi dizilerde rol alan Birkan ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

SEFİRİN KIZI CANAN KİMDİR?

Sefirin Kızı dizisinde baş komiser Canan karakterine Melis Birkan hayat veriyor.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı.

Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.

Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde de Linda karakterine hayat verdi.