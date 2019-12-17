Sefirin Kızı ortalığı yıktı! Neslihan Atagül'e sosyal medyada yorum yağdı

Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 1. bölümüyle yayın hayatına başladı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KONUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide Neslihan Atagül Nare’yi, Engin Akyürek ise Sancar Efeoğlu’nu canlandırıyor. Birbirlerini seven iki genç uzun uğraşlar sonucu birbirine kavuşurlar fakat Nare’nin gizemli bir şekilde kaybolup aradan 9 yıl geçtikten sonra yanında bir kızla ortaya çıkması tüm planları altüst eder. Üstelik Nare’nin yanında getirdiği kız çocuğu Sancar’a aittir.

Sefirin Kızı dizisi hem Google’da hem de Twitter’da trend olmayı başardı. Neslihan Atagül’ün oyunculuğu da sosyal medyada övgü ile bahsedildi.

SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

Sefirin Kızı dizisi Twitter’da de en çok konuşulan konu oldu ve Neslihan Atagül’ün oyunculuğundan övgü ile bahsedildi. İşte o yorumlardan bazıları:

-Engin Akyürek ve Neslihan Atagül süper ikili olmuş dizi sezonu şimdi başladı işte. Engin Akyürek Sen nasıl güzel bir oyuncusun 15 saniyelik Surat ifadende Özlem, inanamama, kırgınlık, hüzün, sevinç, hasret 7-8 duyguyu art arda aktarabildin

-Bu ne güzel oyunculuktur be Neslihan!

-Herşeyi bir kenara koyup ve Neslihan Atagül 'ün oyunculuğuna odaklanıyorum. Tek kelime ile muazzam. Nare'nin acısını kalbinde hissetmiş, replikler dudaklarından değil kalbinden dökülüyor sanki. Harikasın Nesli

-Neslihan Atagül paramparça ettin bizi

-Neslihan Atagul Sefirin Kızı için biçilmiş kaftan

-Engin neslihan bu gece döktürdü, dizimiz çok güzel çok beğendim

KADİR DOĞULU DA DESTEK MESAJI GÖNDERMİŞTİ

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Kadir Doğulu, yeni dizisi önceki büyük bir heyecan yaşayan eşi Neslihan Atagül’ü setinde ziyaret etti. Eşiyle çekilmiş bu karesini sosyal medya hesabından paylaşan Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım… Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz… Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin!" ifadelerini kullandı.