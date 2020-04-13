Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı bitti mi?

Sefirin Kızı yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda coronavirüs salgını nedeni ile setlere ara veren diziler oldu. Yeni dizilerin yerine eski iddialı diziler verilmeye başlandı. Setlere ara veren diziler arasında Sefirin Kızı da yer alıyor. Geçtiğimiz hafta itibari ile Sefirin Kızı'nın yerine Anne dizisi verilmeye başlandı.

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam ekranlara gelmiyor. Dizi coronavirüs salgını nedeni ile setlere ara verdi. Sefirin Kızı yerine bu akşam Anne dizisi tekrar bölümleri ile ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Resmi açıklamanın yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.