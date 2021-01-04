Sefirin Kızı dizisi bu hafta yayın akışında yer almayınca dizi takipçileri meraklandı. Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi? gibi sorulaırn yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi son bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. İşte tüm merak edilenler...

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Sefirin Kızı yerine Görevimiz Tehlike: Yansımalar ekrana gelecek. Diziye yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verildi.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölümünün 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü ertelenince, fragmanda henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 34. BÖLÜM ÖZETİ

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp