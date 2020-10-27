Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Sefirin Kızı 26. yeni bölüm fragmanı geldi!

Yönetmen Koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu 03 Medya e NGM ortak yapımı olan Sefirin Kızı dizisi her Pazartesi Star Tv ekranında izleyicisi ile buluşuyor. 26 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 25. bölüm sonrası tüm dizi takipçileri Sefirin Kızı finali ne zaman? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Sefirin Kızı 26. yeni bölüm fragmanı geldi.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sefirin Kızı finali hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak dizilerin final kararları reyting sonuçları ile doğru orantılı olduğundan ve Sefirin Kızı dizinin reyting sıralamasında ilk sıralarda yer almaması final beklentisini getirdi.

Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu ve Masterchef Türkiye gibi yapımlarının arkasında kalması dizinin final kararı almasına ya da gün değişikliğine gitmesine sebep olabilir.

SEFİRİN KIZI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ!

Sefirin Kızı dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.





SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.