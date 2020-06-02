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  3. Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli mi?
02 Haziran 2020 Salı 13:11 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli mi?

Sefirin Kızı ne zaman başlayacak" Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli mi"

Star Tv'nin ilgi ile takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sefirin Kızı son olak 30 Mart tarihinde 15. bölüm ile ekranlara gelmişti. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. cİşte tüm merak edilenler..

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı bu akşam yeni bölüm var mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sefirin Kızı son olak 30 Mart tarihinde 15. bölüm ile ekranlara gelmişti. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engin Akyürek, Nesilhan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı dizinin ekrana dönüşü için çalışmalara hız verildi. Sefirin Kızı disizi, Mayıs ayı içerisinde 4 bölüm daha çekilecek ve sonra sezon finali yapacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.


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